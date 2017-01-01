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Yunusemreli miniklerden bahar şenliği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, düzenledikleri bahar şenliğinde hem güzel havanın tadını çıkardı hem de düzenlenen oyun ve yarışmalarda gönüllerince eğlendi.

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, baharı kutladı. Gündüz bakımevinin bahçesinde düzenlenen bahar şenliğinde minikler oyun ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdi. Gündüz bakımevinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel de minikleri yalnız bırakmadı. Etkinlikte oyun ve yarışmalarla eğlenceli dakikalar yaşayan minikler güzel havanın tadını çıkardı.

(ÖND-Y)



18.05.2017 12:48:52 TSI

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