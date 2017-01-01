GESMEK'ten Gebzelilere muhteşem konser
(Fotoğraflı)
Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda GESMEK gitar ve keman kursiyerleri tarafından muhteşem bir konser verildi.
GESMEK gitar ve keman kursiyerleri tarafından Gebzeli sanatseverlere yönelik konser düzenlendi. Konser sonunda GESMEK kursiyerleri uzun süre izleyiciler tarafından alkışlandı. Gebze kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Salı günü Mehmet Zeyd Yıldız ve Murat Gökşen "Türk Tasavvuf Müziği ve Şiir Dinletisi" programı ile devam edecek saat 19.00'da başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davetli.
(KK-GY-Y)
18.05.2017 12:49:42 TSI
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