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Yalıtımda perstone dönemi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:51
Yalıtımda perstone dönemi
Yalıtımda perstone dönemi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - İnper Perlit, yeni nesil yapı ve yalıtım ürünlerini görkemli bir gece ile tanıttı. Yalıtımda perstone dönemi yaşandığını belirten İnper Perlit Satış ve Pazarlama Müdürü Gökmen Köroğlu, "Perstone inşaat sektöründe yön belirleyici olacak"
Merkezi Gaziantep'te olan MB Holding bünyesinde faaliyet gösteren İnper Perlit Satış ve Pazarlama Müdürü Gökmen Köroğlu, 2016 yılında tamamlanan yatırımlar sonucunda Türkiye'de perlit genleştirme konusunda lider pozisyonunda olduklarını söyledi. 1997 yılında kurulan İnper Perlit'in uzun yıllar sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda perlitin doğal yapısını koruyarak, Perstone markasıyla ürettiği yapı malzemesi ve yalıtım ürünlerini inşaat sektörü temsilcilerine özel olarak düzenlenen lansmanla tanıttı. Gaziantep'te özel bir otelde düzenlenen ve sektör temsilcilerinin büyük bir katılım gösterdiği gecede, Perstone Doğal Yapı ve Yalıtım ürünlerinin inşaat sektörü için avantajları anlatıldı. Perlit'in, çevreye ve insan sağlığına zararsız, ekonomik ve üstün performanslı içeriği ile inşaat sektörüne avantajlarını anlatan Gökmen Köroğlu, "İnper Perlit olarak Perstone markası ile lansmanını yaptığımız ürünümüzün Mimarlık, Güvenlik ve Sürdürülebilirlikle olan ilişkisine dikkat çekmek istiyorum" dedi.
Köroğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi yönetimi, bölgenin önde gelen mimar ve müteahhitleri ile akademisyenlerin de toplantıya katılması nedeniyle duyduğu memnuniyetine de dile getirerek, Persnote markalı yapı ve yalıtım ürünlerinin doğal olduğuna da vurgu yaptı.
Köroğlu, "Gücünü perlit mucizesinden alan Perstone markalı yapı ve yalıtım ürünleri; tüm yapıların ısı, ses ve yangın yalıtımını tamamen doğal yollardan kusursuz olarak sağlamaktadır. Perstone yeni teknolojiye sahip üretim özellikleri ile soğuk, sıcak, nem, yangın, yüksek ses gibi olumsuz koşullarda yapıları korumaktadır. Perstone çatı markası altında sunulan Mammuthus (blok ve kaplama), Pardus (yalıtım paneli), Walrus (yalıtım sıvası), Octopus'un (blok, panel ve bims yapıştırıcı) içeriğindeki perlit sayesinde yalıtımın en doğal ve en güçlü halidir" ifadelerini kullandı.
Gökmen Köroğlu'nun konuşmasının ardından Kentsel tasarım, mimari ve iç mimari projeleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken, birçok yarışmada ödül sahibi Evrenol Architects'in kurucu ortağı Yüksek Mimar Mehpare Evrenol moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Doğal malzemelerin mimari tasarımdaki yeri ve önemine işaret edilen panele sürdürülebilirliğinin projelerde nasıl korunması gerektiği ve yeni projelerde de hangi kriterlerle malzemenin düşünülmesi gerektiği konuları mercek altına alındı. Bu kapsamda, LEED sertifikasını veren, ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) Yönetim Kurulu'na seçilen ilk Türk firması Turkeco'nun Kurucu Yöneticisi İnşaat Mühendisi Dr. Duygu Erten birikimlerini aktararak, kamu ve özel sektör ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin yangın, koruma ve güvenlik denilince akla gelen ilk ismi olan Makine Mühendisi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ı da mimari tasarım ve uygulamalarda yangından koruma hususları hakkında panel katılımcılarını bilgilendirdi.
Program fotoğraf çekimi ve konuşmacılara teşekkür hediyelerinin takdimi ile son buldu.
(SD-Y)

18.05.2017 12:51:14 TSI
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