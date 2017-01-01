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Akçaray'da 6 araç birden test sürüşü yapacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'ne gelen Akçaray tramvay araçlarından 6 tanesi deneme sürüşüne çıkacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımına rahatlık getireceği Akçaray projesi için deneme sürüşleri devam ediyor. Test sürüşleri, bu kez Kocaeli'deki raylara indirilen 6 tramvay aracı ile sürecek. Deneme sürüşleri Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali alanından Real AVM ve Perşembe Pazarı arasındaki bölümde yapılacak. Çift yönlü 15 kilometre uzunluğundaki Akçaray projesi çerçevesinde Büyükşehir tarafından 12 adet tramvay hizmet verecek. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip olacak.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 12:51:32 TSI

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