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Aydın'da spor şöleni yaşandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:51
Aydın'da spor şöleni yaşandı
Aydın'da spor şöleni yaşandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Efeler Atatürk Spor Salonu önünde kurulan spor branşı gösterileri ve spor aktiviteleri büyük ilgi gördü.

Atatürk Spor Salonu önünde gerçekleşen spor branşı gösterilerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren taekwondo, judo, karate ve cimnastik sporcu grupları hünerlerini sergiledi. Badminton, mini tenis, penaltı atışları ve dart aktiviteleri de katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, gösteri yapan tüm spor branşlarını tek tek izleyerek, sporcuları tebrik etti. Spor aktivitelerinde ise penaltı atışlarına katılan İl Müdürü Bekir Çeker minik sporcularla yarıştı.
Spor gösterileri ve aktivitelerin yanı sıra Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Spor Salonunda masa tenisi turnuvası, Gençlik Merkezinde atıcılık müsabakaları ve Aydın Lisesi Spor Salonunda voleybol turnuvası düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 19 Mayıs 2017 Cuma günü saat 09.30'da Valilik önündeki Atatürk Anıtına Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk koyma töreni ile başlayacak. Tören bitiminde tüm sporcu grupları kutlama programının yapılacağı Adnan Menderes Stadyumuna yürüyecek.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Stadyumunda sportif gösteriler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.
(MB-S)

18.05.2017 12:51:33 TSI
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