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Yıldırımlı şampiyon 'engel' tanımıyor



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Engelliler Atıcılık Dünya Kupası Havalı Tabanca Branşı'nda dünya şampiyonu olan Aysel Özgan'ı kutladı.

Daha önce Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra dünya ikinciliği bulunan ve Yıldırım'ı Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda temsil eden engelli atıcı Aysel Özgan, bir kez daha Yıldırım'ın gururu oldu. Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nda havalı tabanca branşında yarışan Aysel Özgan'ı elde ettiği dünya şampiyonluğundan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İdeal şehir hedeflerimizden biri de Yıldırım'a spor şehri hüviyeti kazandırmak. İlçemizdeki genç nüfusumuz ve insan kaynağımız, potansiyelimizi daha güçlü olarak ortaya çıkarmak için bizleri de teşvik ediyor. İlçemiz güçlü bir toplum yapısına sahip. Bu yapının en önemli göstergelerinden birisi de Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesindeki sporcularımızın elde ettiği başarılardır" dedi.

Çocukluğunda geçirdiği felç sebebiyle engelli olan Aysel Özgan, sonraki hedefini 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Yıldırım'ı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olarak belirledi. Sporcu olmak aklından dahi geçmezken önce millî, ardından olimpik sporcu olduğunu belirten Özgan, "Sporcu olmayı dahi hayal etmezken, uluslararası başarılar kazanan bir sporcu oldum. Bir kamu kuruluşunda memurluk yaparken 2004 yılında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarını izlemeye gittiğimde tesadüfen kendimi yarışmanın içerisinde buldum. Arkadaşlarımın ısrarıyla yarışmada bir de kadın sporcu olsun düşüncesiyle lisans çıkarılarak yarışmaya katıldım. Bu benim için dönüm noktası oldu. Yarışmada iyi bir performans ortaya koyunca bir yıl sonra çağrıldığım seçmelerde Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı'na davet edildim. Ardından ise Avrupa, Dünya ve Paralimpik Oyunlar'daki başarılar bir birini takip etti" dedi.

(MŞ)



18.05.2017 12:54:19 TSI

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