ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldırımlı şampiyon 'engel' tanımıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:54
Yıldırımlı şampiyon 'engel' tanımıyor
Yıldırımlı şampiyon 'engel' tanımıyor

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Engelliler Atıcılık Dünya Kupası Havalı Tabanca Branşı'nda dünya şampiyonu olan Aysel Özgan'ı kutladı.
Daha önce Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra dünya ikinciliği bulunan ve Yıldırım'ı Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda temsil eden engelli atıcı Aysel Özgan, bir kez daha Yıldırım'ın gururu oldu. Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nda havalı tabanca branşında yarışan Aysel Özgan'ı elde ettiği dünya şampiyonluğundan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İdeal şehir hedeflerimizden biri de Yıldırım'a spor şehri hüviyeti kazandırmak. İlçemizdeki genç nüfusumuz ve insan kaynağımız, potansiyelimizi daha güçlü olarak ortaya çıkarmak için bizleri de teşvik ediyor. İlçemiz güçlü bir toplum yapısına sahip. Bu yapının en önemli göstergelerinden birisi de Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesindeki sporcularımızın elde ettiği başarılardır" dedi.
Çocukluğunda geçirdiği felç sebebiyle engelli olan Aysel Özgan, sonraki hedefini 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Yıldırım'ı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olarak belirledi. Sporcu olmak aklından dahi geçmezken önce millî, ardından olimpik sporcu olduğunu belirten Özgan, "Sporcu olmayı dahi hayal etmezken, uluslararası başarılar kazanan bir sporcu oldum. Bir kamu kuruluşunda memurluk yaparken 2004 yılında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarını izlemeye gittiğimde tesadüfen kendimi yarışmanın içerisinde buldum. Arkadaşlarımın ısrarıyla yarışmada bir de kadın sporcu olsun düşüncesiyle lisans çıkarılarak yarışmaya katıldım. Bu benim için dönüm noktası oldu. Yarışmada iyi bir performans ortaya koyunca bir yıl sonra çağrıldığım seçmelerde Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı'na davet edildim. Ardından ise Avrupa, Dünya ve Paralimpik Oyunlar'daki başarılar bir birini takip etti" dedi.
(MŞ)

18.05.2017 12:54:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenden rölyef sergisi
YEREL

ÖĞRETMENDEN RÖLYEF SERGİSİ
BUSKİ'nin hızır acil servisi
YEREL

BUSKİ'NİN HIZIR ACİL SERVİSİ
Bursaspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ARDINDAN

Gemlik'te su kesintisi
YEREL

GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
Yıldırım'da camiler ramazana hazır
YEREL

YILDIRIM'DA CAMİLER RAMAZANA HAZIR
Bursagaz'dan Başkan Bozbey'e ziyaret
YEREL

BURSAGAZ'DAN BAŞKAN BOZBEY'E ZİYARET
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi &quot;Yılın Gençlik Meclisi&quot; seçildi
YEREL

NİLÜFER KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ "YILIN GENÇLİK MECLİSİ" SEÇİLDİ
Merinos AKKM uluslararası tanıtım atağında
YEREL

MERİNOS AKKM ULUSLARARASI TANITIM ATAĞINDA
Nüfus müdürleri ve evlendirme memurları Keles'te buluştu
YEREL

NÜFUS MÜDÜRLERİ VE EVLENDİRME MEMURLARI KELES'TE BULUŞTU
Bursa'da &quot;Şafak 16&quot; operasyonu
YEREL

BURSA'DA "ŞAFAK 16" OPERASYONU
Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor
YEREL

KURŞUNLU ÜRÜN TOPLAMA MERKEZİ HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
Öğrencinin uyarısı BUSKİ binasına &quot;kova&quot; koydurdu
YEREL

ÖĞRENCİNİN UYARISI BUSKİ BİNASINA "KOVA" KOYDURDU
Nilüfer'de toplanan 5 bin kitap Diyarbakır'a gönderildi
YEREL

NİLÜFER'DE TOPLANAN 5 BİN KİTAP DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ
BTM bilinmeyen parçacığın peşine düştü
YEREL

BTM BİLİNMEYEN PARÇACIĞIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Bursa Kent Konseyi'nden bahar konseri
YEREL

BURSA KENT KONSEYİ'NDEN BAHAR KONSERİ
Bursa'da 'su' sızmıyor
YEREL

BURSA'DA 'SU' SIZMIYOR
Gayrimenkul'un yıldızları belli oluyor
YEREL

GAYRİMENKUL'UN YILDIZLARI BELLİ OLUYOR
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu
YEREL

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ PLAY-OFF FİNAL GRUBU
Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

&quot;Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali&quot;
YEREL

"KUR'AN-I KERİM'İ YÜZÜNDEN OKUMA TÜRKİYE FİNALİ"
İnegöl'de kampus havası esecek
YEREL

İNEGÖL'DE KAMPUS HAVASI ESECEK
İznik Halk Eğitim'de yıl sonu heyecanı
YEREL

İZNİK HALK EĞİTİM'DE YIL SONU HEYECANI
&quot;39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu&quot;
YEREL

"39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU"
2. Erzurum Bursa Günleri
YEREL

2. ERZURUM BURSA GÜNLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...