YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İslahiye MYO'da Dezavantajlılarla 360 Derece İletişim Semineri Verildi

İslahiye MYO'da Dezavantajlılarla 360 Derece İletişim Semineri Verildi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Avusturalya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı çerçevesinde desteklenen Gaziantep Üniversitesi'nin proje sahibi olduğu "Dezavantajlılarla 360 Derece İletişim" semineri Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlendi.

Eğitimci-Yazar Mehmet Kızıltaş tarafından verilen eğitim seminerinde, iletişimin beyinde başlayıp, beyinde bittiği vurgulandı. Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan engelli nüfusun iş hayatında daha aktif rol oynaması için insanlara önemli bir rol düştüğünü belirten Kızıltaş, bunu sağlamak için bu konuda daha fazla bilgi sahibi olunması, kurumların bu etkinliği sağlayacak etkin politikaları hayata geçirmesi için yönlendirici olmamız gerektiğini söyledi. Kızıltaş, "Engelli olarak kendini nasıl görüyorsan, çevrenin de seni öyle göreceğini kabullenmek çok önemli bir kazanım. Sahip olduğun limitlerin farkına varıp netleştirdiğinde problem kalmayacak. Kendini kabullendiğin ve sahip olduğun potansiyeli engelinden ön planda tutarak kendini kabul ettirmeye odaklandığında karşılaşacağın ön yargıları kırabilirsin. Bütün bariyerlerin aslında iletişimde engelimizin ön yargıların olduğunu gördük" diye konuştu. Seminerde patlak olan ve patlak olmayan bir top görseli sunan Kızıltaş, "Topa patlak olarak değil havası sönük olarak bakmanız gerekiyor. Bizler engelli değiliz sadece önümüze konulan bariyerleri aşamadığımız için engelliyiz" dedi. GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personel ile öğrencilerinin katıldığı Proje Koordinatörü İpek Kervancıoğlu'nun koordine ettiği eğitim semineri sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Seminerde en güzel engelli twetini atan bir öğrenciye yazarın kitabı hediye edildi.

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, Eğitimci Mehmet Kızıltaş'a teşekkür ederek engellilerin önündeki engellerin kaldırılması konusunda toplumda her bireye görev düştüğünü ifade etti. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Halim Gök tarafından Eğitimci Mehmet Kızıltaş ve İpek Kervancıoğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.

(SD-Y)



18.05.2017 12:54:57 TSI

NNNN

