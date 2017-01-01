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Özalp ilçesinde yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp ilçesindeki İmam Hatip Lisesi tarafında yılsonu resim sergisi açıldı.

Özalp İmam Hatip Lisesi tarafında düzenlen yılsonu resim sergisinin açılışı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar tarafından yapıldı. Açılışın ardından Vardar ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerden bilgiler aldı.

Okul öğrencileri tarafından mini bir konserin de verildiği sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Nihat Koç, okul müdürleri ve daire amirleri de katıldı.

(MSA-Y)



18.05.2017 12:54:59 TSI

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