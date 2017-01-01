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Şiir yarışmasında seçmeler yapıldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Ortaokullar Arası Büyük Şair, Fikir Adamı Necip Fazıl Kısakürek'i Anma ve "Sakarya Türküsü" Şiirini En güzel Okuma Yarışmasının seçmeleri yapıldı.

Gebze sınırları içerisinde bulunan 46 ortaokuldan öğrencilerin katıldığı yarışmanın seçmeleri Kroman Çelik İlkokulunda gerçekleşti. Seçmelerde dereceye giren öğrenciler ödüllerini 25 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Sardunya Nikah Salonunda gerçekleşecek olan eğitimci yazar Musa Yaşaroğlunun "Necip Fazıl'ı Anlamak" konulu konferansında düzenlenecek olan ödül töreninde alacak. Yarışmanın birincisi olan öğrenci 400 TL ikincisi 300 TL üçüncüsü 200 TL ve ilk ona giren öğrenciler 100 TL para ödülü ile ödüllendirilecek.

(KK-GY-Y)



18.05.2017 12:55:32 TSI

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