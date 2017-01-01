YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir'de "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı

Nevşehir'de "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "Huzurlu Sokaklar" uygulamasına 19 ekipte 60 polis katıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden oluşan 9 personelin de katıldığı uygulamada 288 şahıs kontrol edilirken hakkında arama kararı olan bir şahıs ise adliyeye sevk edildi.

(COŞ-SK)



18.05.2017 12:56:19 TSI

NNNN

