Nevşehir'de "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "Huzurlu Sokaklar" uygulamasına 19 ekipte 60 polis katıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden oluşan 9 personelin de katıldığı uygulamada 288 şahıs kontrol edilirken hakkında arama kararı olan bir şahıs ise adliyeye sevk edildi.
(COŞ-SK)
18.05.2017 12:56:19 TSI
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