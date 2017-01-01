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MKÜ'de ambulans ekipmanları eğitimi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:56
MKÜ'de ambulans ekipmanları eğitimi
MKÜ'de ambulans ekipmanları eğitimi

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(MKÜ) Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Acil Tıp Teknisyenleri Derneği tarafından okul öğrencilerine yönelik seri eğitim çalışması düzenlendi.
Hatay Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. M. Enes Altuğ, ambulans ve ambulans ekipmanlarını kullanabilmenin ilk ve acil müdahalelerde hayati öneme sahip olduğunu, bu bağlamda meslek yüksek okulunda ilk ve acil yardım programındaki öğrencilerin mesleki beceri ve özgüven kazanmaları için seri eğitim çalışması yürüttüklerini belirtti. Altuğ, düzenledikleri Ambulans Ekipmanları Eğitimini Acil Tıp Teknisyenleri Derneği (ATT-DER), Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okulumuz İlk ve Acil Yardım Programı işbirliği ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Prof. Dr. Altuğ, eğitim programının Ana Sedye ve Ambulans Ekipmanları, Hava Yolu (entübasyon) girişimi, ked kurtarma yeleği ve sırt tahtası, faraş sedye ve vakum sedye olmak üzere 4 ayrı etapta gerçekleştirildiğini söyledi.
(ADM-Y)

18.05.2017 12:56:50 TSI
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