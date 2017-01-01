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UCLG-MEWA genel sekreteri Duman, Ünver'i ziyaret etti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:56
UCLG-MEWA genel sekreteri Duman, Ünver'i ziyaret etti
UCLG-MEWA genel sekreteri Duman, Ünver'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret etti.
Uluslararası Teşkilatlarla İlişkiler Koordinatörlüğü'nde Koordinatör olarak görevli Salim Korkmaz ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü yetkililerinden Randa Alsabbagh'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ünver, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ünver, UCLG-MEWA 'nın 2004 yılında kurulduğu andan itibaren yönetiminde yer almaktan ve dünyanın ve Türkiye'nin saygın belediye başkanları ile birlikte görev yapmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.
13 yıl önce kuruluşunu gerçekleştiren UCLG-MEWA' nın ilk geniş katılımlı organizasyonunun 2005 yılında , 150 yi aşkın devletin yerel yöneticileri, akademisyenleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 2000 e yakın seçkin bir davetli topluluğunun katılımı ile Nevşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Nevşehir'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Ünver, bu organizasyonun dünya genelinde geniş yankı uyandırdığına dikkat çekti.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman' da, Nevşehir'de .UCLG-MEWA çalışanları ile birlikte bulunmaktan büyük bir sevinç duyduklarını belirterek , Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in de bu organizasyonun başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmesinde kendilerine her zaman büyük bir destek verdiğini ifade etti ve Belediye Başkanı Ünver'e teşekkür etti.
(COŞ-SK)

18.05.2017 12:56:52 TSI
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