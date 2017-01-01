YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özgentürk filmlerinin ünlü yüzleri bu gecede

Özgentürk filmlerinin ünlü yüzleri bu gecede

- Türkan Şoray, Halil Ergün ve Türk Sinemasının diğer ünlüleri haftasonu Adana'da olacak



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Ünlü Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk'ün 50. Sanat Yılı 20 Mayıs'ta memleketi Adana'da kutlanacak. Geceye başta Türkan Şoray olmak üzere Özgentürk filmlerinde rol almış birçok ünlü isim ile Adanalı sinema ve tiyatro oyuncuları katılacak.

Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde 20 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de düzenlenecek etkinlik, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Seyhan Belediyesi 2. Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek geceye katılacak Ali Özgentürk'ün filmlerinin ünlü isimleri ve Adanalı sinema sanatçıları katılacak. Geceye Türkan Şoray, Halil Ergün, Suna Selen Sümer, Gülsen Tuncer, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Elif İnci, Cengiz Sezici, Rıza Akın Yönetmen Engin Ayça, Yazar Burçak Evren ile Yazar Orhan Kemal'in çocukları Işık - Nazım Öğütçü de katılacak.



"En iyi filmim hayatım"

Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliklerde ünlü yönetmenin arşivinden oluşan birde sergi açılacak. Sanatçının daha önce arşivini bağışladığı Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlayacağı küratörlüğünü Didem Güntay Önal'ın yaptığı "En İyi Filmim Hayatım" sergisi saat 19.30'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açılacak sergi 2 gün süre ile izlenime sunulacak.



Film gösterimi yapılacak

Ali Özgentürk 50. Sanat Yılı etkinlikleri kapsamında 21 Mayıs Pazar günü Özgentürk'ün önemli filmlerinden "Hazal" ve "Bekçi"nin gösterimi yapılacak. Sinematek işbirliği ile gerçekleşecek film gösterimlerine yönetmenin yanı sıra Türkan Şoray ve Halil Ergün'de katılarak izleyicilerle söyleşi yapacak.

Gösterim saatleri 21 Mayıs Pazar Saat 13.30 "Hazal" 15.30 "Bekçi" olarak belirlendi.

(ELF-Y)



18.05.2017 13:01:15 TSI

NNNN

