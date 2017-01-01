ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'in diktiği fidanlar büyüyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:01
Büyükşehir'in diktiği fidanlar büyüyor
Büyükşehir'in diktiği fidanlar büyüyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında 2016 yılında 11 ilçede toprakla buluşturulan toplam 93 bin 500 meyve fidanının gelişim durumu teknik personel tarafından takibi yapılmaya devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılında 11 ilçede yüzde 75 hibe ile dağıtımı yapılan 60 bin zeytin, 23 bin ceviz, 10 bin 500 badem fidanı olmak üzere toplam 93 bin 500 meyve fidanı dağıtımı yapılarak toprakla buluşması sağlandı. Ahmetli, Alaşehir, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl ve Turgutlu ilçelerinde dağıtımları yapılan ceviz fidanlarının gelişimleri teknik personel tarafından takip edilirken, yapılan çalışmada fidanların durumu kayıt altına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, "Kırsal kalkınmaya verdiğimiz destekler kapsamında toprakla buluşan fidanlarımızın kontrolleri teknik personellerimiz tarafından yapılıyor. Fidanların gelişimleri yakından takip edilerek sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve üreticilerin bu fidanlardan yarar sağlanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra da kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteklerimiz sürecek" diye konuştu.
(SC-Y)

18.05.2017 13:01:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da cinayet
YEREL

MANİSA'DA CİNAYET
Başkan Ergün öğrencileri sevindirdi
YEREL

BAŞKAN ERGÜN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
Akhisar'da büyükşehir personeline motivasyon eğitimi verildi
YEREL

AKHİSAR'DA BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE MOTİVASYON EĞİTİMİ VERİLDİ
Büyükşehir potada yıldızları arıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR POTADA YILDIZLARI ARIYOR
Mehterden festivale özel konser
YEREL

MEHTERDEN FESTİVALE ÖZEL KONSER
Başkan Çerçi, tecrübelerini gençlerle paylaştı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ, TECRÜBELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI
Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti
YEREL

BÜYÜHŞEHİRDEN KIRKAĞAÇ'A HİS GÖLETİ
Yunusemreli miniklerden bahar şenliği
YEREL

YUNUSEMRELİ MİNİKLERDEN BAHAR ŞENLİĞİ
Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor
YEREL

ALZHEİMER REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ahmetli'de Muay Thai Şöleni
YEREL

AHMETLİ'DE MUAY THAİ ŞÖLENİ
Forum Magnesia'nın yeni Genel Müdürü Özgür Tekdemir
YEREL

FORUM MAGNESİA'NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR TEKDEMİR
Esnaf odası başkanı yapılandırma için uyardı
YEREL

ESNAF ODASI BAŞKANI YAPILANDIRMA İÇİN UYARDI
Salihli Belediyesinden deprem paneli
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİNDEN DEPREM PANELİ
Acılı anne, oğlunun anısına yapılan turnuvaya katıldı
YEREL

ACILI ANNE, OĞLUNUN ANISINA YAPILAN TURNUVAYA KATILDI
Büyükşehirden Salihli'ye asfalt hamlesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SALİHLİ'YE ASFALT HAMLESİ
Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı
YEREL

MANİSASPOR, KAAN AŞNAZ İLE YOLLARINI AYIRDI
Selendi'de kursiyerler hünerlerini sergiledi
YEREL

SELENDİ'DE KURSİYERLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Manisa'da FETÖ çatı davasında 600 şüpheli yargılanacak
YEREL

MANİSA'DA FETÖ ÇATI DAVASINDA 600 ŞÜPHELİ YARGILANACAK
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Turgutlu'da 46 milyonluk dev yatırım törenle açıldı
YEREL

TURGUTLU'DA 46 MİLYONLUK DEV YATIRIM TÖRENLE AÇILDI
Vali Güvençer, Afganistan Milletvekili Türkmen'i ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER, AFGANİSTAN MİLLETVEKİLİ TÜRKMEN'İ AĞIRLADI
Minik ellerin diktiği tohumlar fide oldu
YEREL

MİNİK ELLERİN DİKTİĞİ TOHUMLAR FİDE OLDU
Manisa'da ilk kez kurt görüntülendi
YEREL

MANİSA'DA İLK KEZ KURT GÖRÜNTÜLENDİ
Salihli'de Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı
YEREL

SALİHLİ'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜNDE 5 BİN KİŞİLİK LOKMA HAYRI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir