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Büyükşehir'in diktiği fidanlar büyüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında 2016 yılında 11 ilçede toprakla buluşturulan toplam 93 bin 500 meyve fidanının gelişim durumu teknik personel tarafından takibi yapılmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılında 11 ilçede yüzde 75 hibe ile dağıtımı yapılan 60 bin zeytin, 23 bin ceviz, 10 bin 500 badem fidanı olmak üzere toplam 93 bin 500 meyve fidanı dağıtımı yapılarak toprakla buluşması sağlandı. Ahmetli, Alaşehir, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl ve Turgutlu ilçelerinde dağıtımları yapılan ceviz fidanlarının gelişimleri teknik personel tarafından takip edilirken, yapılan çalışmada fidanların durumu kayıt altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, "Kırsal kalkınmaya verdiğimiz destekler kapsamında toprakla buluşan fidanlarımızın kontrolleri teknik personellerimiz tarafından yapılıyor. Fidanların gelişimleri yakından takip edilerek sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve üreticilerin bu fidanlardan yarar sağlanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra da kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteklerimiz sürecek" diye konuştu.

(SC-Y)



18.05.2017 13:01:15 TSI

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