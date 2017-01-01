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Diyarbakır'da 'Aileyi yeniden inşa etmek' konferansı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Aile Haftası" nedeniyle "Aileyi yeniden inşa etmek" konulu konferans düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillerine sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaya yönelik yürütülen önleyici, koruyucu, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici çalışmalara bir yenisi daha eklendi. "Aile Haftası" nedeniyle "Aileyi yeniden inşa etmek" konulu konferans düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Kayapınar Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Sen Gül Çocuk" projesinin sinevizyon gösterimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tanıtım filmi, müzik dinletisi, halk oyunları ve müzik dinletisi ile başladı.

Program, Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Sami Şener'in konferansı ile sona erdi. Programın sonunda İl Müdürü Halit Açar tarafından Prof. Dr. Sami Şener'e katkılarından ötürü plaket takdim edildi.

(İHA-MP-Y)



18.05.2017 13:01:42 TSI

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