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Gebze Belediyesi temizlik işleri 7 gün 24 saat iş başında





KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sağlıklı kent Gebze için çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

7 gün 24 saat hizmet sunan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşulları nedeniyle ani gelişen olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Bu kapsamda yoğun yağış sonrası yollarda biriken toprak ve çakıl benzeri atıklar, ekipler tarafından temizleniyor. Özellikle düşük kotlarda biriken toprak ve çakıl malzemelerin araç ve yaya trafiği açısından tehlike oluşturduğunu belirten yetkililer, bu hususta mağduriyetlerin oluşmaması için vatandaşların Gebze Belediyesi ile irtibata geçmelerini istedi.

(KK-GY-Y)



18.05.2017 13:03:03 TSI

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