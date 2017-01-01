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Başkan Çerçi, tecrübelerini gençlerle paylaştı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yurtdışından gelen misafir öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER), İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının himayesinde düzenlenen "Yabancı Değil Misafir" projesi kapsamında "İnovasyon ve Liderlik" semineri gerçekleştirdi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelip Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nedim Kara ve üniversiteli misafir öğrenciler katıldı. Belediyeciliğin artık sadece temizlik park bahçe ve yol kaldırımdan ibaret olmadığını belirten Başkan Çerçi, şehirlerin geleceğe hazırlanmasının da kilit önemde olduğunu ifade etti. Çerçi, "İyi bir liderlik için kişinin kaprislerinden arınmış olması gerekiyor. İyi bir lider kendisinden daha donanımlı kişileri bularak onları kendi kadrosuna dahil etmesi gerekiyor. Ardından bir araya getirdiğiniz bu kadro ile şehrinize hizmet etmelisiniz. Temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde halkınıza sunarken, bir yandan da şehrinizin karşılaşacağı sorunları önceden görerek bu sorunlara çözüm üretmeliyiz. Biz temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra aynı zamanda kentimizi geleceğe de hazırlamaya çalışıyoruz. Toplu konut, kentsel dönüşüm projelerimiz ile şehrimizi geleceğe hazırlarken aynı zamanda da sosyal belediyecilik çalışmalarımız ile toplumun sesine kulak veriyoruz. İyi bir liderin mutlaka iyi bir kadrosu olması gerekiyor. Ben de kadromuzu kurarken buna dikkat ettim" şeklinde konuştu.

MUDER Başkanı Nedim Kara, belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile misafir öğrencileri buluşturarak misafir öğrencilerin kendilerini geliştirmesine katkı sunmak istediklerini aktardı. Kara, "Sizler bizler için yabancı öğrenci değilsiniz. Sizler bizim burada birer misafirimizsiniz. Ve ülkenize geri döndüğünüzde bu ülkenin birer fahri elçisi olacaksınız. Sizler kendinizi iyi bir şekilde yetiştirmelisiniz ki ülkenize katkılarınız olmalı" dedi.

Fahri elçilik ödülü verildi

Konuşmaların ardından Başkan Çerçi öğrencilerin sorularını yanıtladı. Programın sonunda öğrenimlerini tamamlayan öğrencilere fahri elçilik ödülü verilirken, misafir öğrenciler Başkan Çerçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(ÖND-Y)



18.05.2017 13:03:21 TSI

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