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Başkan Fadıloğlu gençlerin bayramını kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:03
Başkan Fadıloğlu gençlerin bayramını kutladı
Başkan Fadıloğlu gençlerin bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere güveninin tam olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile başlayan milli mücadelede düşmana karşı açılan bayrak, geleceğimizin temelini oluşturmuştur. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milletinin başka devletlere asla boyun eğmeyeceğinin ve her zaman için bağımsızlık uğruna mücadele edeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği önemli bir gündür. Atatürk öncülüğündeki kutlu yürüyüş; onurunu, namusunu ve sahip olduğu mukaddesatı çiğnetmemek adına var gücüyle bir duruş sergileyen milletimizin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden ve hür yaşama kararlılığından alınan güç sayesinde büyük bir zaferle taçlandırılmıştır. Vatanını ebediyen payidar kılma adına adeta küllerinden yeniden doğan ecdadımızın kahramanlıklar ve fedakarlıklar sonucu bağımsız kılarak bizlere emanet ettiği bu vatanı, gençlerimizin gelecekte daha da güçlendirip muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkararak ecdadına yakışır bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Büyük anlamlar taşıyan 19 Mayıs; Cumhuriyetin gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bugüne anlam katan gençlerimize, ecdadımızın bu vatan topraklarını korumak için yaptığı fedakarlıkları göstererek, ecdatları ile gurur duymalarını ve bize bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmalarını sağlamamız gerekir. Gençler, milletlerin ve devletlerin en mühim güç kaynağıdır. Geçmişini unutmayan, inançlı, karakterli, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum" dedi.
(SD-Y)

18.05.2017 13:03:32 TSI
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