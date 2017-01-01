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Başkan Çetin: "Emeklilerimiz ve yaşlılarımız baş tacımız"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:04
Başkan Çetin: "Emeklilerimiz ve yaşlılarımız baş tacımız"
Başkan Çetin: "Emeklilerimiz ve yaşlılarımız baş tacımız"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz ve Bölge Temsilcisi Recai Seyhan'ı makamında ağırladı. Başkan Çetin, "Emeklilerimiz ve yaşlılarımız için birçok projeyi hayata geçirdik. Yeni projelerimiz içinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Adana'nın ilk emekli evi projesini hayata geçirdikten sonra, yaşlıların ve emeklilerin gösterdiği ilgi karşısında, projenin devamını getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Soner Çetin, "Halkımızın memnuniyeti karşısında, emekli evlerimizin sayısını bir anda artırdık ve her mahalleye bir emekli evi yapma sözümüzü hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizi, hayatlarının en çok ihtiyaç duyduğu zamanda rahat ettirebilmek ve onları sosyalleştirmek için başlattığımız bu proje, Türkiye'de birçok belediye tarafından da örnek alındı. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Huzurevi ile ortak yürüttükleri projelerden söz eden Başkan Çetin, hekimlerle yürüttükleri 'Hekimler Huzurevi' çalışmasında da önemli yol alındığını, bu projenin de yakın zamanda hayata geçeceğini söyledi.

"İnsan odaklı yerel yönetim"
Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz da, emeklilerin ve yaşlıların, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü olduğuna dikkat çekarak, emeklilerin özellikle bu yaş dönemlerinde rahat ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa'da emekli ve yaşlılar için özel hastaneler yapıldığını belirten Şahbaz, "Sizler de Çukurova'da emeklilerimiz için önemli adımlar atmış ve güzel projeler hayata geçirmişsiniz. Özellikle emekli evleri projenizin emeklilerimizi ve yaşlılarımızı mutlu ettiğini görmek bizleri de sevindiriyor. Bizler de Emekliler Dayanışma Sendikası olarak, bu emekli evlerinde etkinlikler düzenlenmesi, emeklilerimizle sosyal projeler hazırlanması yönünde, sizlere destek olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bu güzel kentte, emekli evlerinin açılması, tüm kurumlar tarafından örnek alınmalı. Sizin gibi, insan odaklı yerel yönetimlerle bir arada olmak gurur verici. İnsan odaklı yerel yönetimlerin artması yönünde, her zaman destek olacağımızın da bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

18.05.2017 13:04:53 TSI
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