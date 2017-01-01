Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15. Cadde üzerinde bulunan kavşakta, caddede farklı yönlere gitmek isteyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada otomobillerde bulunan M.B. ve H.A. yaralanırken, otomobillerde büyük hasar meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
(BCT-GY-BA-Y)
18.05.2017 13:05:17 TSI
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