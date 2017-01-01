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Akcan: "Yüksek fiyatın sorumlusu biz değiliz"



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ANTALYA (İHA) - Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, enflasyonun sorumlusu gibi gösterilmekten dertli olduklarını söyledi.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği başkanlığına seçilen Nevzat Akcan, yönetim kurulu üyeleri ve hal komisyoncularıyla birlikte ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Halil Bülbül'ün de bulunduğu ziyarette, komisyoncuların sorunlarının yanı sıra yaş meyve ve sebze fiyatları gündeme geldi.

Hal Yasasıyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Dernek Başkanı Nevzat Akcan, enflasyonun sorumlusu gibi gösterilmekten dertli olduklarını kaydetti. Akcan, "Yüksek fiyatın sorumlusu Antalyalı komisyoncular değil" dedi. Akcan, üretim planlamasındaki sıkıntıya dikkat çekerken, fiyatlardaki yüksekliğin bir nedeninin de planlama olduğunu söyledi. Akcan, Antalya Ticaret Borsası'yla birlikte projeler yaparak, sektörel sorunlara çözüm önerileri sunmak istediklerini bildirdi.



Sorunların çözümü için çalışıyoruz

ATB Başkanı Ali Çandır, Dernek Başkanı Nevzat Akcan ve ekibine görevinde başarılar diledi. Çok sayıda hal komisyoncusu üyesi bulunan Antalya Ticaret Borsası'nın sorunların aşılması için çeşitli toplantılar düzenlediğini belirten Çandır, hal komisyoncularının sorunlarını bildiklerini vurguladı. Çandır, gerek tarımın gerekse komisyonculuk mesleğinin itibarının korunması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Çandır, ziyareti nedeniyle Dernek yönetimine teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 13:05:00 TSI

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