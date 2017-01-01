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Aydıntepe MYO İlk mezunlarını verdi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:06
Aydıntepe MYO İlk mezunlarını verdi
Aydıntepe MYO İlk mezunlarını verdi

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir gün yerine birkaç güne yayılan mezuniyet programının ikinci etkinliği Aydıntepe Meslek Yüksekokulu mezunları için bugün Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Yerleşkesinde yapıldı.
Programda aynı zamanda Aydıntepe MYO'nun ilk mezunları olan öğrencilerden derece giren yüksekokul birincisi Medine Arucu, ikincisi İlham Taha Oğulluk ve üçüncüsü Seren Kaplan ödüllendirildi.
Törenin ardından öğrenciler Aydıntepe MYO önünde kurulan sahnede müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Mezunları bu mutlu günlerinde Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile birlikte öğrencilerin aileleri ve üniversite hocaları da yalnız bırakmadı.
(BK-AT-Y)

18.05.2017 13:06:56 TSI
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