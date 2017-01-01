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Aydın'da inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) -Türkiye genelinde yürütülen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Aydın'da SGK İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğünün işbirliğinde 'İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği' konulu toplantı düzenlendi.



SGK İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, iş sağlığı ve güvenliği alanında başlatılan milli seferberlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karaman, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında bu seferberliğin ilk periyodunun istihdam seferberliği olarak başladığını ve 81 ilin tamamının ziyaret edilerek sosyal taraflarla ile vatandaşlarla bir araya gelindiğini belirtti.

Karaman, ikinci periyodun startının verildiğini ifade ederek, "İş Sağlığı ve Güvenliği seferberliği kamuyoyuna duyurulmuş, konunun tarafları olan STK ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla 'Hedef Sıfır Deklarasyonu' imza altına alınmıştır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarının önüne geçilebilmesi, sahadaki uygulamaların analiz edilerek sektöre özgü strateji geliştirilebilmesi ve farklı sektörlerde yaşanan olumlu gelişmelerin yaygınlaştırılması amacıyla büyük şehirlerden başlayarak, 81 ilimizde bakanlık yöneticilerimizin başkanlığında ziyaretler gerçekleştirilecektir" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime aktarılması sürecinde mesleki eğitimin öneminin yanında okul öncesinden başlayarak tüm iş yaşamını içine alan yaşam boyu öğrenmeyi hedeflediğini aktaran Kahraman, yaşamın her safhasında özellikle de iş yerlerinde sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.



İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısına Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman'ın yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Güvenlik Uzmanı Mustafa Tülü, İş Başmüfettişi Ali Yavuz, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi ve davetliler katıldı.

(OD-MB-Y)



18.05.2017 13:09:22 TSI

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