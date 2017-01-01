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Can Veren Pervaneler

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:09
Can Veren Pervaneler
Can Veren Pervaneler

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - 'Can Veren Pervaneler' konferansı Av. Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.
Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanı Abdulkadir İlhan başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve misafir katıldı.
Uzun yıllar edebiyat söyleşileri de yapan Av. Hayati İnanç, divan şiirinin derinliklerini kendine has üslûbuyla anlatarak, genç nesillere divan şiirini sevdirmek adına önemli bir konuşma yaptı. Program sonunda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanı Abdulkadir İlhan tarafından Av. Hayati İnanç'a hediye takdim edildi.
(YY-AT-Y)

18.05.2017 13:09:50 TSI
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