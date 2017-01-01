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Rektör Karacoşkun'nun 19 Mayıs Kutlaması



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk milletinin kararlılığı ve bağımsızlık iradesinin kuvvetini bir başlangıç noktası olarak belirleyen 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak bu iradenin devamlılığının ve her nesle tevarüs edişinin sembolü olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün uyandırdığı bu ışığın gençlerimizin elinde sonsuza kadar aydınlatıcı kalmasını temenni ediyorum. Tüm Türkiye'nin, özellikle gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

(MAD-SD-Y)



18.05.2017 13:09:53 TSI

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