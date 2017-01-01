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Büyükşehir potada yıldızları arıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Bireysel ve takım sporlarında elde ettiği başarılarla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında yeni yıldız adaylarını arıyor. 2003-2009 doğumlu erkek oyuncular 27-28 Mayıs tarihleri arasında Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan seçmelerde yeşil-beyazlı kulübün alt yapısında yer alabilmek için mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde, basketbol branşında alt yapı seçmeleri başlıyor. 27-28 Mayıs tarihlerinde Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan seçmelerde oyuncular Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün alt yapısında yer alabilmek için yarışacak. Ülke ve dünya sporlarına adını yazdıracak başarılı sporcular yetiştirmek istediklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tunç Çalışkan, "2003-2009 doğumlu erkek oyuncular arasında Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 17.00 ve 19.00 arasında yapılacak olan seçmelere basketbol sevdalısı tüm çocuklarımızı davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(SC-Y)



18.05.2017 13:11:10 TSI

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