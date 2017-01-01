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Başkan Gülenç, ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Müftülük, Defterdarlık ve Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Gülenç, ilk olarak, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve meclis üyesi Mahmut Vural ile birlikte, İl Müftüsü Burhan İşliyen'i ziyaret etti. Başkan Gülenç, İl Müftülüğünün önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Diyarbakır'da güzel işler yapıyorsunuz. Bütün din görevlilerine sizin aracılığınızla selam ve saygılarımızı gönderiyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen ise yaptığınız ziyaretten dolayı size ve ekibinize çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gülenç, daha sonra ise, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir ve Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal' ziyaret etti. Defterdar Özdemir ve Vergi Dairesi Başkanı Baysal, ziyaretlerinden duydukları memnuniyetini dile getirerek, Başkan Gülenç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette, Bismil esnafının sorunları tartışıldı.

(İHA-MP-Y)



18.05.2017 13:11:25 TSI

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