YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir'de okullarda bilim fuarı açılışları

Beyşehir'de okullarda bilim fuarı açılışları



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki farklı okulda açılan bilim fuarında öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi.

Beyşehir'de Atatürk Ortaokulu ile Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışları gerçekleştirildi. Okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim dönemi içerisinde hazırladığı projelerin gözler önüne serildiği bilim fuarının açılışlarında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "İlçemizde 10 Mayıs'tan itibaren başlayan okullardaki bilim fuarı açılışlarımız sürüyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmalarının ürünü olan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyorum. Fuarlarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler" dedi.

Fuar açılışlarının yapılmasının ardından katılımcılar, sergileri gezerek projelerle ilgili öğrencilerden bilgiler aldı. Belediye Başkanı Murat Özaltun da, projeleri inceleyerek öğrencileri çalışmalarından dolayı kutladı.

Açılış programlarına, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Bayındır, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

(ARÖ-AH-Y)



18.05.2017 13:12:27 TSI

NNNN

