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İlkadım'da görkemli açılış

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:13
İlkadım'da görkemli açılış
İlkadım'da görkemli açılış
- Başkan Tok: "Her şey çocuklarımız için"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından Kalkancı Mahallesi'ne yapılan Mehtap Parkı Spor Kompleksi'nin resmi açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.
Toplam 2 bin metrekarelik alanda yapılan ve içerisinde halı saha, çocuk oyun grupları, fitness-kondisyon spor aletlerinin bulunduğu Kalkancı Mahallesi Mehtap Parkı'nın resmi açılışı çocukların ve ailelerinin unutmayacağı muhteşem bir organizasyonla yapıldı.
Ailelerin yanlarında getirdikleri çocuklar için belediye ait şişme oyuncaklardan oluşan eğlence parkı kuruldu. Çocuklar burada saatlerce eğlenerek hoşça vakit geçirdi. Çocuklar için dop dolu bir eğlence ortamı oluşturan belediye çizgi film karakterleri Arı Maya, Pepe ve palyaço ile miniklere keyifli dakikalar yaşadı. Yüz boyama etkinliği ile yüzleri gülen çocuklara çeşitli hediyelerde sunuldu.
Program, İlkadım Belediyesi Çocuk Halkoyunları gösterisi ile başladı. Miniklerin Ege ve Karadeniz yöresi oyunları büyük beğeni topladı. Minik Efelerinin sergilediği performans büyük alkış topladı. Çocuk halk oyunları gösterisinin ardından Koro Şefi Ali Rıza Gündoğdu yönetimindeki İlkadım Belediyesi THM Gençlik Korosu'nun dinletisi katılımcıları mest etti. Anadolu ezgileri ve türkülerinden oluşan dinletiye eşlik eden vatandaşlar söylenen türkülerden büyük keyif aldı.

Haftada 1 açılış yapılacak
Dinletinin ardından sahneye çıkarak konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, açılış merasimine gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. 2 buçuk yıl içerisinde 43 Park ve 10 halı saha yaptıklarını söyleyen Başkan Tok, Ramazan ayı hariç her hafta 1 park ve halı sahanın açılış merasimini yaparak farklı mahallelerde halkla buluşacaklarını kaydetti.
Konuşmanın ardından katılımcılar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Tok ve protokol üyeleri halı sahayı gezerek penaltı atışı kullandılar. Halkın yoğun ilgisi karşısında oldukça mutlu olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Oyunlarına eşlik ederek çocukları bir süre salıncakta salladı. Ardından katılımcılar ve çocuklar ile hatıra fotoğrafları çektirerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Açılışa yoğun ilgi
Açılış merasimine ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Oktay Avcılar, belediye meclis üyeleri, Samsun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.
(SAM-SLH-Y)

18.05.2017 13:13:29 TSI
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