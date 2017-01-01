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Beyşehir'de "Sayı Dedektifleri" isimli çocuk oyunu sahnelenecek



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde "sayı dedektifleri" konulu çocuk oyunu sahnelenecek.

Konya Devlet Tiyatrosu, 20 Mayıs Cumartesi günü Beyşehir'de sahneleyeceği "sayı dedektifleri" çocuk oyunu ile seyircisiyle buluşacak. Çocuklar, Beyşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında iki seans halinde sahnelenecek oyunu ücretsiz olarak izleyebilecek. İlk seans 11.00'de, ikinci seans ise saat 14.00'de gösterime girecek.

Özlem Saraç'ın yazdığı, Nevra Sayar'ın yönettiği "sayı dedektifleri" adlı oyunda Meva Küçükakyüz, Ferdi Dalkılıç, Çağatay Eker, İlayda Alakoç, Gülesin Gelenbeyi, Kemal Çatmaz, Esra Erdemir, Fatih Yağlıcan, Melisa Dülger, Mükremin Kattaş, Gökhan Akdeniz, İdris Çiçeksay, Servet Bayraktar gibi oyuncular rol alıyor.

3 ila 10 yaş arasındaki çocuklara hitap eden oyunda, matematik çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, matematikten nefret eden Sırma ismindeki bir çocuğun sayılar dünyasındaki eğlenceli yolculuğu konu ediliyor. Sırma, maceralı yolculuk sayesinde matematiğin ne kadar eğlenceli ve yararlı olduğunu öğreniyor ve artık bu dersi çok sevmeye başlıyor.

(ARÖ-AH-Y)



18.05.2017 13:13:59 TSI

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