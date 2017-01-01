Bayan kuaförü adama zehir ticaretinden 15 yıl hapis
Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir bayan kuaföründe eroin, extacy, metamfetmain ve bonzai gibi çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl hapis, bin 600 TL adli para cezası verildi.
9 Kasım 2016'da R.K. isimli şüpheliye ait Sivas Caddesi üzerinde bulunan bayan kuaförü ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, daralı ağırlıkları 3.5 gram metamfetamin, 0.90 gram bonzai, 29.30 gram eroin, 5 adet ecstasy tablet ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışında kullanılan çok miktarda pişer ele geçirildi. R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.K. ve avukatı hazır bulundu.
Tutuklu sanık R.K., üzerine atılı suçlamaları reddederek, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, ticaretini yapmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık R.K.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl hapis, bin 600 TL adli para cezası verdi.
(AÖ-Y)
18.05.2017 13:14:46 TSI
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