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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:

- "15 Temmuz'da milletimiz, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhu bir kez daha ortaya koymuştur"



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlattığı milli mücadele ile kendisine esaret zincirinin vurulamayacağını, boyunduruk altında bir yaşamı asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Mersin'de kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yayınladıkları mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Vali Çakacak, mesajında vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine uzanan tehditlere canı pahasına karşı koyan Türk milletinin, Büyük Önder'in Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi ile genci yaşlısı, kadını erkeği, kuzeylisi güneylisi, doğulusu batılısı tek vücut olarak birbirine kenetlendiğini, var oluş mücadelesini tarihin altın sayfalarında yer alan destansı bir zaferle sonuçlandırdığını belirtti.

Milletin bağımsızlığını kendi azim ve karalılığı ile sağladığı bu büyük zaferin, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün kabul edilmediği Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna ve milletin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefine kararlılıkla yürüyüşüne zemin oluşturduğunu kaydeden Çakacak, "Başta Büyük Önder'in Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekle görevlendirdiği Türk gençliği olmak üzere milletimizin tüm fertleri, uğruna büyük bedeller ödenerek kurulan cumhuriyetimize yönelen tehditlere, bugün de canı pahasına karşı koyarak Ata'sına ve ecdadına yaraşır, onların güvenini boşa çıkarmayan bir tutum sergilemektedir. Nitekim iç ve dış düşmanlarımızın içimize sızdırdıkları hainler eliyle tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir ihanete maruz kaldığımız 15 Temmuz darbe girişimine milletimiz, Kurtuluş Savaşında ecdadımızın sergilediği kardeşlik ruhunu bir kez daha yaşatarak tanklara, uçaklara, helikopterlere bedenini siper ederek, kurşunlara iman dolu göğüsleri ile set çekerek geçit vermemiştir" dedi.

Geleceğin teminatı gençlerin kendilerine armağan edilen bugünün önemini daima idrak edeceklerine vurgu yapan Çakacak, "Kendilerine ilelebet payidar kılınmak üzere emanet edilen vatanımıza ve cumhuriyetimize var güçleri ile sahip çıkacaklarına, devletimizin

dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki konumunu daha da üst noktalara taşıyacaklarına ve milletimizi, kararlılıkla sürdürülen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaştıracaklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Kocamaz; "19 Mayıs inanmış ruhların zaferidir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 98 yıl önce 19 Mayıs 1919'da yakılan hürriyet meşalesini taşıyan genç bedenler ve inanmış ruhların bir vatan, bir millet, bir medeniyet ve bir nesil uğruna, bugünkü Türkiye ve bizler uğruna canlarını feda ettiklerini dile getirerek, "Şimdi cumhuriyetimizin üçüncü nesline düşen görev; aynı değerler uğruna gerekirse can vermek ancak bundan daha öncelikli olarak, kan yerine ter akıtarak Türkiye'yi hak ettiği güç ve refaha kavuşturmaktır. Şüphesiz bunun yolu; milli ve manevi değerlerine bağlı, beden ve ruh sağlığı yerinde, eğitimli, sevildiğini ve korunduğunu bilen bir gençlik yetiştirmekten geçmektedir. Gençliğin sahip çıkmadığı bir fikir, inanç ya da düşüncenin geleceği yoktur. Büyük Atatürk'ün 'çağdaş uygarlık seviyesi' olarak belirlediği Kızılelma'ya, ancak bu özelliklere sahip bir gençlikle ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Aktaş; "Gençler, bir ülkenin umudu ve geleceğidir"

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş ise 19 Mayıs bayramının gençlere armağan edilmesinin, gençlere verilen önemin ve değerin yansıması olduğunu belirterek, " Gençlerimiz de bu armağanın kıymetini iyi bilmelidir. Gençler bir ülkenin umudu ve geleceğidir. Türk milleti olarak Kurtuluş Savaşında elde ettiğimiz başarılar, birçok dünya devletlerinin emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin adeta simgesi haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bağımsızlığı, ülkemizin ve devletimizin bekası için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan ettiği bu güzel bayramı gençlerimizin de coşkuyla kutlayacakları inancıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Ercik; "Gençlere güveniyoruz"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesinin meşalesini tutuşturduğu, milletin bağımsızlık yürüyüşünü başlattığı bir gün olduğunu ifade ederek, "Samsun'da başlayan bağımsızlık yürüyüşümüz, aziz milletimizin azim ve gayretleriyle hedefine ulaşmış, istiklal mücadelemiz zaferle sonuçlanmış, eşsiz bir mücadele sonunda cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. İstiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs'ın aynı zamanda Gençlik ve Spor

Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz, siz geleceğimiz olan gençlerimize emanettir. Bu emaneti korumak, daha da yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için sizlere büyük görev düşmektedir. Siz değerli gençlerimizin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu.

Aşut; "19 Mayıs umudun adıdır"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut'da mesajında, 19 Mayıs'ın umudun, dayanışmanın, birliğin adı olduğunu dile getirerek, "19 Mayıs milletine inanan bir liderin ve vatan sevgisi dolu kurucu atalarımızın fedakarlık ve vatan sevgisi ile dolu mücadelelerinin adıdır. Bu büyük günün gençlere ithaf edilen bir bayrama dönüştürülmesi bir tesadüf değil, aksine Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini en doğru yere emanet etmenin bilincinin bir sonucudur. Gençlerimizin bu sorumluluk ve minnet duygusu ile bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacağına olan güvenimiz tamdır" dedi.

Akyürek; "Gençlerimiz geleceğimizdir"

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek ise 19 Mayıs 1919'un sadece Türkiye için değil, emperyalizmin boyunduruğu altında ezilen dünyanın tüm ulusları için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti; "Türk milletinin bağımsız ve hür yaşama azmi ve kararlılığını dünya milletlerine ilan ettiği 19 Mayıs 1919, başka devletlerin esareti altında yaşayan milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek oluşturmuştur. Türk gençliğine güvenen Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ancak gençler sayesinde korunabileceğinin idraki içerisinde kurtuluş savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs tarihini, 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak, Türk gençliğine armağan etmiştir. O nedenle, bugünü çok iyi kavramalı ve gelecek nesillere aktarılmasında azami gayreti göstermeliyiz. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir, gençliğimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmakla eş anlamlıdır."

(HSK-Y)



18.05.2017 13:16:25 TSI

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