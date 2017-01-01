YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otel inşaatından kablo çalan hırsız yakalandı

Otel inşaatından kablo çalan hırsız yakalandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçeye bağlı Çat kasabası sınırlarında bulunun otel inşaatından kablo hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre 17 Mayıs tarihinde Çat kasabası sınırları içerisinde bulunan otel inşaatından hırsızlık ihbarı yapıldı. Alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri otel inşaatından kablo hırsızlığı yapan şahsı kabloları ateş ile eritmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı öğrenilirken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

(COŞ-SK)



18.05.2017 13:17:21 TSI

NNNN

