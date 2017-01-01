Otel inşaatından kablo çalan hırsız yakalandı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçeye bağlı Çat kasabası sınırlarında bulunun otel inşaatından kablo hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre 17 Mayıs tarihinde Çat kasabası sınırları içerisinde bulunan otel inşaatından hırsızlık ihbarı yapıldı. Alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri otel inşaatından kablo hırsızlığı yapan şahsı kabloları ateş ile eritmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı öğrenilirken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
(COŞ-SK)
18.05.2017 13:17:21 TSI
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