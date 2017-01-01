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Başkan Ergün öğrencileri sevindirdi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta Atatürk Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulu'nun düzenlediği kermese katılarak öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün göndermiş olduğu hediyeleri dağıttı.

Kırkağaç'ta Atatürk Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen kermes programına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, Okul Müdürü Hanifi Çırak'ı ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinarötü Duman daha sonra öğrencileri ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri öğrencilere dağıttı.

(SC-Y)



18.05.2017 13:17:25 TSI

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