Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan Suriyeli kadın tutuklandı
Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de evlilik vaadi ile 33 yaşındaki adamdan 2 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe ve 1 adet altın yüzüğü alıp kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan 22 yaşındaki Suriyeli kadın tutuklandı.
Talas ilçesi, Başakpınar, Yıldıztepe Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat:01.15'te meydana gelen olayda, kendini Ula olarak tanıtan ve sonradan üzerinde Ula Asaid adına düzenlenmiş kimlik çıkan Suriye doğumlu 22 yaşındaki Duri Z., evlenme vaadiyle kandırdığı 33 yaşındaki Y. S.'dan aldığı 2 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe ve 1 adet altın yüzüğü aldı.
Suriyeli kadın, altınlarla birlikte kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli kadın Duri Z., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AÖ-Y)
18.05.2017 13:17:37 TSI
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