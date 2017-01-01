ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ticaret Borsası'ndan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:18
Ticaret Borsası'ndan 19 Mayıs mesajı
Ticaret Borsası'ndan 19 Mayıs mesajı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş bir mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktalarından birisi olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a doğru attığı ilk adımla yaktığı bağımsızlık ateşinin, 98. yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaş yaşadıklarını dile getiren Boyraz ve Bektaş, yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdiler;
"Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklar ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve bugünlere geldiğini; aziz şehitlerimize minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak etmekteyiz. 19 Mayıs 1919 hafızamızda sadece bir tarih değil; bir milletin yeniden doğuşunu, millet iradesini ve bağımsızlığını ifade etmektedir. İstiklalini gencecik şehitlere borçlu bir millet olarak bu önemli günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz, yarının umudu gençlerimizin de,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; sağlık ve başarılar diliyoruz"
(MMY-BÖ)

18.05.2017 13:18:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hitit Köyü için imzalar atıldı
YEREL

HİTİT KÖYÜ İÇİN İMZALAR ATILDI
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI
Tarım ilçe müdürü çiftçileri hastalıklar konusunda uyardı
YEREL

TARIM İLÇE MÜDÜRÜ ÇİFTÇİLERİ HASTALIKLAR KONUSUNDA UYARDI
Gülendam Karlı yılın annesi seçildi
YEREL

GÜLENDAM KARLI YILIN ANNESİ SEÇİLDİ
'En Büyük Haber' isimli tiyatro oyunu Sungurlu'da sahnelendi
YEREL

'EN BÜYÜK HABER' İSİMLİ TİYATRO OYUNU SUNGURLU'DA SAHNELENDİ
Yaralı karaca tedavi altına alındı
YEREL

YARALI KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çatıdan düşen çocuk yaralandı
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Öğrenciler kan bağışında bulundu
YEREL

ÖĞRENCİLER KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir