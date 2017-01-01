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Ticaret Borsası'ndan 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktalarından birisi olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a doğru attığı ilk adımla yaktığı bağımsızlık ateşinin, 98. yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaş yaşadıklarını dile getiren Boyraz ve Bektaş, yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdiler;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklar ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve bugünlere geldiğini; aziz şehitlerimize minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak etmekteyiz. 19 Mayıs 1919 hafızamızda sadece bir tarih değil; bir milletin yeniden doğuşunu, millet iradesini ve bağımsızlığını ifade etmektedir. İstiklalini gencecik şehitlere borçlu bir millet olarak bu önemli günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz, yarının umudu gençlerimizin de,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; sağlık ve başarılar diliyoruz"

(MMY-BÖ)



18.05.2017 13:18:00 TSI

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