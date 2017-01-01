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Başkan Soğanda'dan kongreye davet



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, 21 Mayıs Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresine herkesi davet etti.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren büyük reformlara imza attığını dile getiren Soğanda, yeni atılım dönemi ile birlikte bu reformların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Soğanda, "AK Partimiz nihayet sabırsızlıkla beklediği güne kavuşuyor. Yasalar gereği AK Parti Genel Başkanlığından istifa ederek Cumhurbaşkanı seçilen partimizin Kurucu Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin iradesi doğrultusunda yeniden genel başkanlığa dönüyor. 21 Mayıs günü yine Van bu tarihi güne tanıklık etmek için Ankara Arena'da olacak. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayacak. Türkiye yeni bir değişim ve dönüşümün içerisine girecek. Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş yapacak ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yükselişine daha hızlı adımlarla devam edecektir. Bu yürüyüşümüzde yerini almak isteyen, partimize gönül veren, tüm Vanlı hemşehrilerimizi bu vesile ile 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek 3. olağanüstü kongremize davet ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



18.05.2017 13:18:45 TSI

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