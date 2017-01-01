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SGK İl Müdürü basın mensupları ile buluştu



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GİRESUN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Erdal Özdemir, kurum borçlarının yapılandırması ile ilgili başvuru süresinin 31 Mayıs çarşamba günü sona erdiğini belirterek borcu bulunan işverenlere çağrıda bulundu.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Giresun Gazeteciler Derneği'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen SGK İl Müdürü Erdal Özdemir açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, "Genel Sağlık Sigortası Sisteminde reform yapılarak tek kademe uygulaması ve prim oranının düşürülmesi sağlandı. Lise ve üniversite mezunlarına ilave 2 yıl sağlık hizmeti sağlandı. İşverenlerimize 5 puanlık indirim, ilave istihdama asgari ücret desteği sağlandı. İşverenlerimize prim erteleme imkanı sağlandı. Teşviklerden yararlanmaya yönelik yeni düzenleme yapıldı. Emekliye promosyon imkanı sağlandı. Tüm memur emeklilerinin 30 yıl üstü hizmet sürelerine ikramiye ödenmesi sağlandı. Kayıt dışı istihdam ile mücadelemiz kararlılıkla devam etti. Köy ve mahalle muhtarlarının primleri devlet tarafından ödenmeye başlandı. Terör ve afet nedenleriyle işverenlerin yükümlülüklerin ertelenmesi sağlandı. Yapılan tüm çalışmalar sonrası vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı hizmetten duyduğu memnuniyet arttı" dedi.

Özdemir, bir uyarıda bulunarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna 6736 borç yapılandırılması için başvurup ilk taksiti ödememiş olan borçlu işverenler için son gün 31 Mayıs borç yapılandırması yapan vatandaşların borçlarının ilk taksitini bu tarihe kadar ödemesi gerektiğini kaydetti.

(AB-ÖS-Y)



18.05.2017 13:18:55 TSI

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