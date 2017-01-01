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Eğitimci Yazar Balcı Kilis'te kadim değerleri anlattı



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KİLİS (İHA) - Eğitimci yazar Mahmut Balcı Kilis'te öğrencilere Kadim Değerleri anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda eğitim kurumunda değerler eğitimi üzerine söyleşilere katılan Kilisli Eğitimci Yazar Mahmut Balcı ziyaret için gittiği şehirlerde değerler eğitimi konulu söyleşilere de katılmakta. Balcı, ziyaret için geldiği Kilis'te, Kilis Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kilis Şehit Hasan Özüberk Andolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlere Değerleri Yaşamak ve Değerleri Yaşatmak konulu söyleşiye katıldı. Gençlere yönelik yaptığı eğitim, kültür çalışmaları ile bilinen Mahmut Balcı, Değerleri Yaşamak ve Değerleri Yaşatmak konulu sunumunda, "Bizi biz yapan Kadim Değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Bir şey hemen değer haline gelmez. Bir şeyin değer haline gelmesi zaman almaktadır. Bir şey önemli olabilir ancak önemli olan her şey değerli değildir. Bir müslüman kendisi için önemli olan maddi ve manevi değerlerin neler olduğunu bilmeli. Ne yazık ki 150 ye yakın temel değerimizden ancak 15-20 tanesine hayatımızda yer veriyoruz. Örneğin kardeşlik kadim bir değerdir. Bir Müslümanın İslam coğrafyasının yaşadığı sorunları kendisine dert edinmesi, kardeşlerinin dertleriyle dertlenmesi gerekir. Aksi halde komşumuzdaki bir ateş bir şekilde bize de ulaşacaktır. Tercihlerimize dikkat etmeliyiz. Şayet komşumuzda bir yangın varsa bize de sıçrama ihtimalinin olacağını düşünmeliyiz. Gaziantep ve Kilis halkının Suriye'den gelen savaş mağduru insanlara yaptığı insani yardım takdire şayan bir davranıştır. Kardeşliğin bedel gerektirdiğini bilmek ve gereğini yapmak gerçekten erdemli bir davranıştır. Dünyaya yön veren kuruluşların ürünlerini tüketirken aynı zamanda bunların dünya barışına ne kadar hizmet edip etmediklerini de merak edelim. Ancak ne yazık ki çoğumuz bu çelişkilerin farkında değiliz" dedi.

(MAD-Y)



18.05.2017 13:18:56 TSI

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