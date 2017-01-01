ozdoğan MYO mezunlarını uğurladı

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Bozdoğan MYO mezunlarını uğurladı

- Bozdoğan MYO'da mezuniyet töreni yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrencilerini törenle uğurladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Bozdoğan MYO Doç. Dr. Nuran Aysul, "İnsanın kendini bilmesi, büyük bir erdemdir bu nedenle hatalarınızdan ders aldığınız sürece bilginin en önemlisine erişeceğinizi lütfen unutmayınız. Temennimiz mezunlarımızın sadece bir mesleğe yerleşmesi değil aynı zamanda o mesleği layığıyla yapma yetisine de sahip bireyler olarak gerçek dünyaya açılmalarıdır" dedi.



Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın mezun olan öğrencilere "Üniversite yılları en verimli, kendinizi ifade edebilme becerisine sahip olma şansı yakalayabileceğiniz, kendi ayaklarınız üzerinde durabileceğiniz yıllardır. Üniversite sıralarında edindiğiniz teorik ve pratik bilgileri ve deneyimleri bundan sonraki yaşamınızda size yol göstermesi için kullanacaksınız" diyerek sağlık ve mutluluk dilekleriyle mezunları kutladı.



2016-2017 eğitim-öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık programı öğrencisi Durmuş Kepcen yüksek okul birincisi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencisi Seda Nur Çapraz yüksek okul ikincisi ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencisi Gülsüm Karabudak yüksek okul üçüncüsü olarak dereceye girdi. Dereceye giren öğrencilere plaketleri ve teşekkür belgeleri verildikten sonra tüm öğrencilere mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Mezun olan öğrenciler keplerini fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.



Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen törene, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Nuran Aysul, Belediye Başkanı S. Tümer Apaydın, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Yaşar Görmez ve Adnan Menderes Üniversite'si Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

(OD-MB-Y)



18.05.2017 13:18:59 TSI

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