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Kepez mimarları ödüllendirdi



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin, Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde dereceye giren mimarlar ödüllerini aldı.

Kepez Belediyesi, Mimarlar Odası (MO) Antalya Şubesi'nin koordinatörlüğünde Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri'nin 3.sünü gerçekleştirdi. Mimar Turgut Cansever anısına düzenlenen 'Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri' bu yıl, 'Kamu Yapıları ve Kamusal Alanlar' konusunda mimari proje dalında verildi.

Bir yerel yönetiminin ulusal düzeyde mimarlık yarışması düzenlemesi adına ilk olma özelliğini taşıyan Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri yarışmasına 45 eser ile 100'ün üzerinde mimar katıldı.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, MO Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, akademisyenler, yarışmanın seçici kurul üyeleri, ödül alan mimarlar ve çok sayıda davetli katıldı.



Hedef uluslar arası yarışma

MO Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, Kepez Belediyesi ile ortak düzenledikleri bu yarışmanın bir yerel yönetiminin ulusal düzeyde mimarlık yarışması düzenlemesi adına bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi. Köksal, bu yarışmayı, uluslar arası platforma taşımayı hedeflediklerini de belirtti.



Antalya'nın değerlerine vefa

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de merhum mimar Turgut Cansever'in, hayatta iken kendisinden çeşitli dersler aldığını kaydederek, "Cansever'in, Antalya doğumlu olması bizim onunla ilk gönül bağı kurmamızın ilk adımıydı. İlk adım attıktan sonra aslında ne kadar büyük bir değer olduğunu, mimarlık ve insanlık adına ne büyük değerler peşinden koşarak ömür harcadığını gördükçe kendisinden daha fazla istifade edilmesi gerektiğini düşündüm. Belediye başkanı olduktan sonra da en önemli amacım Antalya'nın değerleriyle bir belediye tasavvurunu oluşturabilmek oldu. Bu amaçla Ahmet Hamdi Tanpınar adına edebiyat ödülleri, Turgut Cansever adına mimarlık ödülleri yarışmalarını düzenledik."



Mimarlık ödülleri veren belediye

Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri'nin mimarlık alanında farkındalık meydana getirmesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, "Bir belediyenin mimarlık alanında ulusal düzeyde bir ödül vermesi başlı başına zaten önemli. Bunu bir ilçe belediyesinin yaptığını hesap edilirse aslında bu sınırları aşan, beklentilerinin çok ötesinde bir davranış. Bunun arka boyutunda olan esas şey ise şehrin aslında insan tarafından inşa edilen, yaşayan bir varlık olduğunun altını çizmekti" dedi.



"Büyük bir iş yapıyoruz"

Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri vererek büyük bir iş yaptıklarının altını çizen Tütüncü, "Önemli bir mimarımız adına ulusal düzeyde bir yarışma düzenliyoruz ve bunun neticesinde ödüller dağıtıyoruz. Bu yıl 3.sünü düzenledik. Dilerim ki yıllar içerisinde bu çalışmamız daha da büyüsün ve etkisini artıran bir güzelliğe sahip olsun. Hem mimarlık muhitlerinde hem de şehircilik muhitlerinde hedeflerine ulaşsın."



"Aslan yattığı yerden belli olur"

Başkan Hakan Tütüncü, şehir üzerinde birlikte düşünmeye ama en çok da mimarlarla düşünmeye devam edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Birlikte, beraber yaşadığımız şehirleri acaba daha insancıl tasarımlarla nasıl buluşturabiliriz, onun bir tık ötesinde yaşadığımız şehirleri mimari tasarımlarla nasıl sanat eserine dönüştürebiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. İnsanlar aslında mekanların içerisinde anlam kazanırlar. Aslan yattığı yerden belli olur, derler. O bakımdan güzel şehirler meydana getirelim daha insancıl tasarımlar ortaya koyalım ki; yaşadığı şehirde mutlu olan, yaşadığı şehirle bütünleşmiş, yaşadığı şehirle duygusal bir ilişki kurmuş bir toplum meydana getirelim. Bunu birlikte, beraber yaptığımız zaman anlam ifade edecektir. Uygulayıcılar olarak belediyelerin bu işin içerisinde aktif olarak yer almalı gerektiğini düşünüyorum."



"Mimar ve mühendis odalarına önem veriyorum"

Belediye başkanı olduğu ilk günden itibaren mimar ve mühendis odalarına büyük önem verdiğinin altını çizen Tütüncü, "Aramızda fikri farklılıklar olabilir. Ama biz aynı şehirde yaşıyoruz. Hedefimiz daha güzel bir şehre ulaşmak. Hayata farklı pencerelerden bakabiliriz. Bu bizim zenginliğimizdir. Aynı ufka birlikte beraber bakıyorsak daha güzel işler ortaya koyabilir ve örnek işbirliklerine imza atabiliriz. Odalarımızla kent adına birçok artı değer ürettik. Örnek işbirliğinin ete kemiğe bürünmüş hali içinde bulunduğumuz Mimar Sinan Kongre Merkezi'dir" diye konuştu.



Projelerin sergisi de açıldı

Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri'nin, hazırlanmasına katkılarından dolayı MO Antalya Şube Başkanı Özge Köksal'a, oda yönetimine, yarışmanın seçici kurul üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasından sonra MO Antalya Şube Başkanı Özge Köksal ile yarışmada dereceye giren mimarlara ödüllerini, seçici kurul üyelerine teşekkür plaketlerini verdiler. Ödül töreninin ardından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nin fuayesinde, yarışmada ödül alan projelerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.



Seçici Kurul değerlendirmeleri neticesinde ödül dağılımı şöyle oluştu:

"Turgut Cansever Büyük Ödülü"

Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi, Anamur - Mersin

Seden Cinasal-Fatih Yavuz-Ramazan Avcı-Emre Şavural

Danışmanlar: Elvan Ender-Zafer Kınacı-Kemal Güravşar-Orhan Gürson



"Başarı Ödülü"

Eğirdir Çarşı, Eğirdir-Isparta

Ali Sinan-Hasan Okan Çetin

Yard. Mim. : Başak Kalfa-Makbule Biçer-Nuran Özkam-Tuğba Kayakök



"Başarı Ödülü"

Lima Çağdaş Sanat Müzesi (MALİ) Ek Yapısı ve Çevre Düzenlemesi, Lima - Peru

Burak Pelenk

Yard. Mim. : Eda Yazkurt Pelenk-Tuğberk Kaan Nazlı-K.Berk Demirkan-Dilara Demiralp-Damla İçyer



"Jüri Takdiri"

Gökçeada Lise Kampüsü, Gökçeada - Çanakkale

Pınar Gökbayrak-Ali Eray-Burçin Yıldırım

Yard. Mim. : Çağlar Yılmaz-Sinem Yardımcı-Ekin Aytaç-Arzu Meyvacı-Serkan Polat-Ayşe Selin Gürel-Zeynep Ceylan-Cansu Kaçar

Danışmanlar : Elif Çelik-Hakan Çatalkaya-Eren Balkış-Serhan Çaycılar-Selahattin Özdeniz

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 13:19:40 TSI

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