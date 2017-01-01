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Demirtaş: "Milletimiz, özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyecektir"



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadele bir kez daha göstermiştir ki aziz milletimiz, özgürlüğünden, bağımsızlığından ve demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyecektir" dedi.

Vali Demirtaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda, içinde bulunduğu bütün olumsuz şartlara rağmen, yeniden şahlanan milletimiz, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü, Bandırma vapuruyla Samsun'dan Anadolu topraklarına azim ve kararlılıkla adım atarak başlattığı İstiklal Mücadelesiyle, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazmıştır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş mesajında, Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş bir bayram olduğunu vurguladı.

Vali Mahmut Demirtaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadele bir kez daha göstermiştir ki aziz milletimiz, özgürlüğünden, bağımsızlığından ve demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyecektir. Milletimiz özgürce yaşadığı vatan topraklarını canı pahasına sonsuza dek koruyacaktır. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yaptığımız çalışmalar geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ülkemizin, milletimizin ve değerli Adanalı hemşehrilerimizin 98. Yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

(ELF-Y)



18.05.2017 13:20:21 TSI

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