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Başkan Bulutlar'ın 19 Mayıs kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Başkan Bulutlar açıklamasın da şunları kaydetti:

"Tarihimizde bazı anlar vardır ki dönüm noktası olarak kabul edilir. İşte bu dönüm noktalarından birisini 19 Mayıs 1919 tarihinde yaşadık. Ulusumuzun zor günler yaşadığı bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin asla boyun eğmeyeceğini ve başka ülkelerin egemenliğinde yaşamayacağını aldığı kararla gösterdi. Yüce Türk Milleti bu kararın ardından vatan topraklarını düşman ellerine bırakmadı. Yediden yetmişe 19 Mayıs 1919 tarihinde fitili yakılan ateşi sahiplenerek ülkesine sahip çıktı. Yaşanan o günlerden bugünlere dek ülkemiz üzerinde hep oyunlar oynanmak istedi. Bugünde aynı senaryo oynansa da güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir nesil bu oyunu bozmaktadır. İşte Atatürk'ün emanet ettiği gençlik vatanına bugün de bu şekilde sahip çıkmaktadır. 19 Mayıs gençliğin de bayramı olması hasebiyle ayrı bir öneme haizdir. Bu ülkede çocuklar kadar gençler de her zaman önemsenmektedir. Bunun en güzel örneği ise kurtuluş ateşinin yakıldığı bu önemli günün gençliğe armağan edilmesidir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlarken, ülkemizin bekası için canlarını veren gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum"

(ÖB-ÖB-Y)



18.05.2017 13:21:23 TSI

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