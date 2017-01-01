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Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 360 dairenin ihalesi yapılacak



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali ile Anbar Mahalleleri'nde yaptırılacak olan ve toplam 9 bloktan oluşan 340 dairenin kat karşılığı ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Encümen Salonunda ihalelerin yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak KENTSEL DÖNÜŞÜME büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılına hızlı başladık. Şubat ile Nisan ayları arasında 1346 dairenin ihalesini yaptık. Şimdi ise İlkbahar döneminde yine 4 hafta içerisinde 9 bloktan oluşan toplam 360 daireyi kat karşılığı 7 ayrı ihale ile yaptıracağız. 4 hafta içerisinde 7 ayrı ihale ile kat karşılığı iş yapan müteahhitler için önemli bir fırsat olacaktır. Bu yıl başlanılan inşaatlar 2018 yılında tamamlanarak hak sahiplerine verilecektir. Küçükali ile Anbar Mahalleleri'ne iyi bakınız çünkü seneye bu mahalle de modern binalarla çevrelenmiş bir prestij mahalleri olarak bölge hak ettiği yerini alacaktır" dedi.

4 hafta içerisinde gerçekleştirilecek ihaleler ile ilgili şartnamelerin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden temin edilebileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçükali ile Anbar Mahallelerinin gelişerek, güzelleşerek ve yenilenerek ve en önemlisi halkı ile bütünleşerek değişeceğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 13:22:09 TSI

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