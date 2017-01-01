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Erzincan'da eroin operasyonu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 3 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında 32 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada İran uyruklu H.N. (35) isimli şahsa ait 2 adet kolinin kenar yüzeylerine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 635 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak hakkında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme iddiasıyla işlem başlatılan H.N. (35) isimli şahıs sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklandı.

(FG-AT-Y)



18.05.2017 13:22:48 TSI

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