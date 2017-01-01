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Başkan Doğan, engelli Gülşah'ın davetini kırmadı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı'nın Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki karakalem sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portesini çizip bunu sosyal medyada yayınladıktan sonra herkesin sevgilisi haline gelen engelli Gülşah, Başkan Doğan'a da mesaj atarak kara kalem sergisine davet etmişti. Doğan'da genç kızın bu davetine duyarsız kalmayarak İnterteks alanındaki Kocaeli Kitap Fuarı'na giderek Gülşah ile bir araya geldi. İzmit Belediye Başkanı, Gülşah Yağmur Yazıcı ile uzun süre sohbet etti. Oldukça sıcak ve samimi buluşmada Gülşah, Başkan Doğan'a çizdiği kare kalem çalışmasını hediye etti.

Derince'de oturan ve doğuştan Serebral Palsi hastası olan Gülşah Yağmur Yazıcı, bir gecede çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portesini "Engellilerin elinden bu kadar. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" şeklinde sosyal medyada paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kızı arayarak Külliye'ye davet etmişti. İkilinin buluşması kamuoyunda büyük uzun süre konuşulmuştu.

(KK-AY)



18.05.2017 13:23:43 TSI

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