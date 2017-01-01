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Bozyazı'da Ebe ve Hemşirelik Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 12-18 Mayıs Ebe ve Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında, çalışan ve emekli personel bir araya geldi.

Bozyazı Öğretmenevi'ndeki etkinliğe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan ile bu kurumlardan emekli olmuş personel katıldı.

Bozyazı İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, görevde bulunan ve emekli olmuş personelin günlerini kutlayarak çiçek takdim etti. Acı, ebe ve hemşirelerin sağlık hizmetleri sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan ebelik ve hemşirelik mesleği insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek. Hepinizin günü kutlu olsun" dedi.

(ALT-HSK-Y)



18.05.2017 13:24:04 TSI

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