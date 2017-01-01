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İspanya'dan Hatay'a mülteci okulu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:24
İspanya'dan Hatay'a mülteci okulu
İspanya'dan Hatay'a mülteci okulu

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - İspanya Hükümeti, Hatay'ın Antakya ilçesine mülteci okulu yapacak.
Finansörlüğünü İspanya Hükümetinin yapacağı ve ardından bağışlanması planlanan 'Mülteci Okul Projesi' kapsamında İspanya'dan Hatay'a gelerek incelemelerde bulunan yerel basın mensupları Lavanguardia gazetesinden Mr. Xavier Mas de Xaxas, El Mundo gazetesinden Ms. RoseMeneses, Cadene Ser radyosundan Mr. AlvaroZamarreno Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.
Projeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş, "Öncelikle hepiniz medeniyetlerin beşiği Hatay'a hoş geldiniz. Böylesi güzel ve anlamlı projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Burada insanlar yüzyıllardır kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor. Yanı başımızda olan savaş bizi psikolojik olarak olumsuz etkilese de biz Hatay halkı olarak birbirimize daha çok kenetlenerek zor günleri aşmasını bildik. Komşu ülkeden gelen misafirlerimize de kapılarımızı açtık. Belediye olarak eğitim ve öğretime oldukça önem vermekteyiz. Özellikle çocuklarımızın eğitimlerini güvenli bir ortamda tamamlayabilmeleri için Hatay Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir Aalen ile birlikte okul projelerine imza attık. 'Bir çocuk gelişir dünya değişir' sözünden yola çıkarak eğitim alanındaki çalışmalarımız her geçen gün arttırdık. Şimdi de bu mülteci çocuklarımıza yeni bir okul kazandıracağız ve onların mutluluklarına vesile olacağız" diye konuştu.
(ADM-Y)

18.05.2017 13:24:11 TSI
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