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Başkan Başsoy'dan 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında; " Bu gün tarihe gömülmek istenen bir milletin, tekrar doğuşu ve müreffeh yarınlara yürüyüş günüdür.

19 Mayıs 1919' da canlanan milli ruh, bizlere ilham vermeye, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gücünü milli iradeden alan devletimiz, bundan 98 yıl önce olduğu gibi şimdide büyük bedeller ödemektedir.Ancak milletimiz, dâhili ve harici bedhahlarımıza aynı ruh ve heyecanla gerekli cevabı vermiştir.

Sevgili gençler!

Büyük Türkiye, muasır medeniyetler arasına girme yolunda kararlılıkla ilerliyor. Sizler sayesinde bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inancım tamdır. Bu gün emanetçisi olduğumuz görevlerimizi sizlerin geleceğine adadık.Milli ve manevi hassasiyetleri gelişmiş bir nesil, harici bedhahlar tarafından yönetilen hainlere karşı her daim teminatımız olacaktır.

Çok çalışın. Kararlılıkla ve azimle çalışın. Ülkemiz ilimde, fende, teknikte bir dünya lideri olsun diye çalışın. Bu vatanın evlatları huzur, refah ve bolluk içinde yaşasın diye çalışın. Hakkın yeryüzüne ellerinizle hâkim olması için, adaletin insanlığın tamamında tecelli etmesi için çalışın. Unutmayın siz bu azim ve kararlılıkta olduğunuz sürece Yüce Mevla bizlerle olacaktır ve devletimiz hukukun, adaletin, huzurun yeryüzündeki teminatı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.Bayramımız kutlu olsun." dedi.

(FG-AT-Y)



18.05.2017 13:25:35 TSI

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