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"Gençlerimize ve geleceğimize güveniyoruz"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkemizin geleceği olan gençlerimize olan güvenini vurguladı. Başkan Çelik, ülkemizin geleceği için tek ihtiyacımız olan unsurun birlik ve beraberliğimiz olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 19 Mayıs vesilesiyle yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle andığını söyledi. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi ve akabinde başlayan kurtuluş mücadelesinin Türk tarihinin en önemli sayfalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, güçlerin en büyüğünün milletten alınan güç olduğunun 98 yıl önce bir kez daha gösterildiğini belirtti. Türk milletinin bir ve beraber olduğunda her türlü mücadeleden zaferle çıktığını vurgulayan ve bunu 15 Temmuz 2016 yılında da bir kez daha ortaya koyduğumuzu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ihtiyacımız olan tek unsurun bu ruhu kaybetmemek olduğunu dile getirdi.

Mesajında 19 Mayıs'ın bir bayram olarak gençlere armağan edilmesinin önemini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Her anlamda daha şuurlu ve daha donanımlı gençlik yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu gayretin karşılıksız kalmayacağından da eminiz. Daha müreffeh bir gelecek için gençlerimize güveniyoruz. Türk gençliği dün atalarımızın omuz omuza vererek bizlere armağan ettikleri bu vatanı yine omuz omuza vererek daha güzel bir geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 13:26:29 TSI

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